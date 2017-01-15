سقوط وافد آسيوي يروج للخمور في “كمين” الخفجي

المواطن - نوف العايد - الخفجي

تمكّنت فرقة للبحث والتحري بشرطة محافظة الخفجي من القبض على وافد من الجنسية الآسيوية يروج لبيع الخمور، وذلك في كمين مُحكم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة بالمنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، لـ”المواطن“، أنه بناء لما توفر من معلومات لدى شرطة محافظة الخفجي عن قيام وافد آسيوي بترويج الخمور، موضحاً أنه تم إعداد الكمين اللازم له من قبل قسم التحريات والبحث الجنائي المختص وضبطه بالجرم.

وتابع أنه عُثر بحوزته على عدد من العبوات معده للترويج تم التحفظ عليها، مشيراً إلى أنه بالانتقال لسكنه عثر بداخله على مصنع بدائي لإعداد المسكر وكمية من المواد المشتبه بأنها تحتوي على مادة مسكرة، حيث تم إتلافها في الموقع وفق الضوابط والإجراءات اللازمة.

وختم بأنه جرى إيقاف المتهم تمهيداً لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.