سلطان بن سلمان يكرم #موبايلي لرعايتها الملتقى الثالث للطيران

المواطن – الرياض

كرم رئيسُ مجلسِ إدارةِ نادي الطيران السعودي صاحب السموِّ الملكيِّ الأمير سلطان بن سلمانَ بن عبدالعزيز آل سعود شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” إثر رعايتها الحصرية للملتقى الثالث للطيران العام في المملكة.

واستلم التكريمَ نيابةً عن الشركة الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال المُهندس إسماعيل الغامدي، كما أن رعاية “موبايلي” للملتقى الثالث للطيران العام بالمملكة رعاية حصريَّة تُمثّل فيها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعتبر الملتقى أحد رواد نشر ثقافة الطيران العام وعلومه بين فئات المُجتمع في المملكة ويضيف التعاليم الخاصة به ويشجع الشباب على الالتحاق بكليات الطيران ويتيح فرصةً أكبرَ لاطلاع الجمهور على ما يحتويه المجال.

كما يتيح ملتقى الطيران للهواة الالتقاء ببعضهم ، وذلك لتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، وانطلق الملتقى بحضور ومشاركة أكثر من خمسين طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثة، والطائرات الخاصة المروحية ذات المحرك الواحد، والطائرات الرياضية التي جاءت من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج؛ والعديد من الأنشطة والفعاليات المفتوحة للعامة في المُلتقى.

وتأتي رعاية موبايلي اهتمامًا منها بالدور الهام الذي يقدمه المُلتقى، وإسهامًا منها لنشر الثقافات المتطورة للمجتمع، وما يعود بالنفع على المهتمين بهذا المجال، وفيما يحقّق أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تُسلّط عليها موبايلي الضوءَ الأكبرَ لتُساهم وبشكلٍ فعَّالٍ في مُشاركةِ المُجتمعِ العوائد النافعة بالمعلومات التي تحظى بها قطاعات المملكة الحكومية والخاصة.