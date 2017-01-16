السلطان قابوس يصادق على نظام الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية

المواطن – الرياض

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوماً سلطانياً، برقم (2/2017) وتاريخ 15/1/2017 بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي.

من جانبه أشاد السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا المرسوم السلطاني، معبراً عن بالغ التقدير والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله – على ما تلقاه المسيرة المباركة لمجلس التعاون من دعم واهتمام.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد اعتمد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون في لقائه التشاوري السادس عشر الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 31/ مايو /2016م.