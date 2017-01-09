المواطن – وكالات
أصدرت شركة شاومي، سماعات أذن جديدة تحمل اسم Xiaomi Piston Fresh، وهذه السماعات متاحة في الصين، بسعر 4 دولارات أمريكية فقط.
وتضم سماعات شاومي الجديدة ميزة خفض الذبذبات، وتأتي مع ميكروفون مدمج وزر تلقي المكالمات، كما تأتي بخمسة ألوان مختلفة تشمل اللون الأزرق والأسود والوردي والأرجواني والفضي.
سماعات جديدة من شاومي بميزة قوية وسعر غير متوقع
2017/01/09الساعة 8:23 صباحًا
- فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن – وكالات
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