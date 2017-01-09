سماعات جديدة من شاومي بميزة قوية وسعر غير متوقع

المواطن – وكالات

أصدرت شركة شاومي، سماعات أذن جديدة تحمل اسم Xiaomi Piston Fresh، وهذه السماعات متاحة في الصين، بسعر 4 دولارات أمريكية فقط.

وتضم سماعات شاومي الجديدة ميزة خفض الذبذبات، وتأتي مع ميكروفون مدمج وزر تلقي المكالمات، كما تأتي بخمسة ألوان مختلفة تشمل اللون الأزرق والأسود والوردي والأرجواني والفضي.