سند الخيرية تثمّن دور “STC” في دعمها وتنمية مواردها

المواطن – الرياض

كرّمت جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان شركة الاتصالات السعودية STC لمساهمتها الفاعلة في زيادة وتنمية الدخل المالي للجمعية ، وذلك عن طريق الرسائل النصية على الرقم (5083).

وقد تسلم درع التكريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة سند الخيرية، مدير عام الشؤون الإعلامية بالاتصالات السعودية بالنيابة المهندس حسين بن عبدالهادي اليامي أثناء الحفل السنوي للجمعية الذي أقيم في مقر الجمعية.

جدير بالذكر أن هذا التكريم جاء بهدف الاحتفاء بالداعمين والمتبرعين والرعاة للجمعية خلال العام المنصرم 2016، حيث استشهدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة عادلة، ومدير عام الجمعية ريم الحجيلان في كلمتهما بدور الاتصالات السعودية واستعرضت بالأرقام حجم التأثير المادي لـ STC في دخل الجمعية والذي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الاتصالات السعودية للمجتمع، كما استعرضا عدد الأطفال المرضى المستفيدين من البرامج المطروحة خلال العام الماضي.