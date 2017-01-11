سند تُكرّم موبايلي لدورها البارز في المسؤولية الاجتماعية

المواطن – الرياض

كرمت جمعية سند الخيرية شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” وذلك لمساهمتها الفاعلة في دعم الجمعية، ويأتي ذلك تجسيدًا للدور البارز الذي تقدمه الشركة تجاه مسؤوليتها الاجتماعية.

وقد تسلم الرئيس التنفيذي للموارد البشرية المهندس فايز عوض درع التكريم بالنيابة عن موبايلي من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان خلال حفل التكريم السنوي الذي تقيمه الجمعية حيث أقيم الحفل الحالي في يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2017م، في مقر الجمعية بالرياض.

ويمكن لعملاء موبايلي إرسال 1 إلى الرقم 5083 للدعم الشهري بـ12 ريالاً، أو إرسال 2 إلى 5083 للتبرع عن الوالدين بـ12 ريالاً شهريًا، أو إرسال 3 إلى 5083 للتبرع لتحقيق أمنية طفل مصاب بمرض السرطان بـ12 ريالاً شهرياً، أو إرسال 4 لكفالة علاج طفل مريض بالسرطان بـ12 ريالاً شهرياً، أو إرسال رسالة فارغة إلى 5083 للتبرع بمبلغ 10 ريالات لمرة واحدة فقط.

يُذكر أن موبايلي قد أتاحت اتفاقية لدعم مشروعات جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان في المملكة عبر خدمات التبرع التي تقدمها الشركة، بحيث يستطيع عملاء الشركة التبرع لدعم أحد مشروعات الجمعية لتشغيل مراكزها المنتشرة في أنحاء المملكة.