سياحة عنيزة تنفي استضافة متسابق “زد رصيدك” عبد الرحمن المطيري

المواطن- ماجد الفريدي- القصيم

نفت لجنة التنمية السياحية في عنيزة ما ادّعاه متسابق برنامج “زد رصيدك”، عبد الرحمن المطيري، بأن لجنة سياحة عنيزة سوف تستضيفه مساء اليوم، الجمعة، وذلك بمناسبة وصوله لمنطقة القصيم.

وأوضح أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة الأستاذ يوسف الوهيب، لـ”المواطن”، أن لجنة التنمية السياحية بعنيزة لا علاقة لها بحفل المتسابق المقام اليوم بالمدينة، ولم توجّه اللجنة أي دعوة للمتسابق.

وكان المتسابق عبد الرحمن المطيري أعلن ذلك في تغريدةٍ له، اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلًا: “باقي دقائق على الحفل، شكرًا للجهة المنظّمة، وهيئة السياحة في عنيزة، والرعاة المذكورين، وجمهور التريندات”.

وقد شهد، اليوم، موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هاشتاقًا بعنوان “#استقبال_عبدالرحمن_بمطار_ القصيم”، وعدد من صور الاستقبال للمتسابق من جماهيره لحظة وصوله لمنطقة القصيم، بينما علّق آخرون بأن مثل هذه الاحتفالات والاستقبالات لا تليق إلّا بالمسؤولين من القادة، وأصحاب الفضيلة، والدعاة، ورجالنا البواسل الذين يقومون بحماية حدودنا من العدو.