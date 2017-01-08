سيدة تحصل على 19 مخالفة سير خلال ساعة واحدة في دبي

المواطن – وكالات

حصلت سيدة تحمل الجنسية الأوروبية على 19 مخالفة سير من السلطات الإماراتية، في دبي، وذلك بسبب السرعة الزائدة خلال ساعة واحدة فقط.

أوضح العميد “سيف مهير المزروعي” مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة إمارة دبي أن جميع المخالفات سجّلت سرعة من 220 كيلومترًا إلى 240 كيلومترًا في الساعة في شارع الشيخ زايد الرئيسي في دبي، خلال شهر ديسمبر الماضي، عند الساعة الثالثة فجرًا (23.00 بتوقيت جرينتش).

ولفت، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم، الأحد، إلى أن ارتكاب هذا الكم من مخالفات السرعة في ساعةٍ واحدة يعتبر سابقة مرورية، وخاصةً أن قائد المركبة امرأة.

وقالت السائقة، بحسب الصحيفة، إنها كانت في مزاجٍ سيئ، ونفسية متعبة، وإنها كانت متوجّهة إلى مستشفى للعلاج، وبالفعل أحضرت ما يثبت أنها كانت في المستشفى بعد توقيت ارتكاب آخر مخالفة.

وأكد المزروعي أن قيمة مخالفة السرعة التي تزيد على 200 كيلومترًا في الساعة تبلغ 1000 درهم (نحو 270 دولارًا) وحجز شهرين، مشيرًا إلى أنه -وفقًا لعدد المخالفات المرتكبة- فإن مدة حجز السيارة تصل إلى 3 سنوات.