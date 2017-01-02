سيدة تُهرب شابًا في حقيبة سفر

المواطن – وكالات

اعتقل حرس الحدود الإسباني، سيدة مغربية، حاولت تهريب شاب غابوني إلى إسبانيا بعد أن اختبأ داخل إحدى حقائب سفرها.

ونجح في القبض على المرأة المغربية في جيب سبتة الخاضع للسيادة الإسبانية يوم السبت، وفقًا لما ذكرت صحيفة”ديلي ميل”.

وأوضحت السلطات الأمنية الإسبانية، أن المسؤولين الأمنيين الإسبان انتابهم الشك أمام عصبية السيدة المغربية، والذي دفعهم إلى مطالبتها بفتح الحقيبة، ليجدوا في داخلها مهاجرًا سريًّا في حالة صحية استدعت تقديم الإسعافات الضرورية، نتيجة النقص الذي عاناه من قلة الأكسجين.