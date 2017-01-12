سيلوك يوضّح موقف يايا توريه من اللعب في الدوري الصيني!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد “ديميتري سيلوك” وكيل أعمال النجم الإيفواري “يايا توريه” أن موكّله لا ينوي الانتقال إلى الدوري الصيني، خلال الصيف المقبل، موضحًا أن أولوية اللاعب هي المحافظة على مكانته في أعلى مستويات الكرة العالمية.

وقال سيلوك في تصريحاته: “عقلية اللاعب هي أهم شيء، لأن هناك من يحب المال، وهناك من يحب كرة القدم، وأستطيع تأكيد أن يايا من النوعية الثانية”.

وتابع: “مع كل تلك الأموال التي تصرف في الدوري الصيني، لكنهم -حتى الآن- لا يجدون لاعبًا بقيمة يايا، وأنا متأكّد أنه سيستمر في اللعب في المستوى العالي لـ 5 سنوات قادمة”.