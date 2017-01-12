سيناتور أمريكي يدعو لجعل روسيا عبرة للعالم بسبب القرصنة

المواطن - الرياض

طالب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، بتوقيع عقوبات إضافية ضد روسيا، بعد إقرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بقيام روسيا بتنفيذ هجوم الكتروني ضد أعضاء بالحزب الديمقراطي، خلال الانتخابات الرئاسية، التى انتهت بفوز ترامب.

وأكد شومر أن حديث الرئيس المنتخب، لا يجعلنا نٌبقى فقط على العقوبات الحالية، المقررة ضد روسيا، ولكن يجعلنا نبحث في توقيع عقوبات أكثر شدة، ردًا على الجانب الروسي.

وأضاف شومر أنه لا يجب أن تمر بفعلتها، ولابد أن يقتضي العالم كله بالعقوبات التي سيتم اقرارها، حتى لا يتم تكرارها من أي دولة.

وأشار شومر إلى أن الرئيس والديمقراطيين، أصبحوا متفقين على شىء واحد الآن، وهو إقرار حدوث الهجوم الروسي، ضد أمريكا للتأثير على الانتخابات.

يذكر أن الرئيس ترامب قد اعترف لأول مرة، في مؤتمره الأول منذ فوزه بالرئاسة، بوقوع الهجمات الالكترونية، الروسية، ضد بعض أعضاء الحزب الديمقراطى بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات، بعد العديد من الانتقادات لهذا الأمر، من قبل ترامب، الذي هاجم الأجهزة الأمريكية، وأكد أنها تلقي باللوم فى كل شئ على روسيا.