شؤون المرأة بمكتب عمل الخرج تشارك بمعرض التوظيف الرابع للكلية التقنية

شؤون المرأة بمكتب عمل الخرج تشارك بمعرض التوظيف الرابع للكلية التقنية

2017/01/02
الساعة 6:27 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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شؤون المرأه بمكتب عمل الخرج تشارك بمعرض التوظيف الرابع للكلية التقنية .. 1

المواطن – الخرج

شاركت إدارة شؤون المرأة، بمكتب عمل الخرج، في معرض التوظيف الرابع الذي أقيم في مبنى الكلية التقنية للبنات بالخرج.

وذكرت مديرة إدارة شؤون المرأة، بمكتب عمل الخرج، نوف المحسن أن مشاركة الإدارة تأتي لدعم طالبات العمل وخريجات الكلية، وتعريفهن بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونشر أهداف واستراتيجيات الوزارة، والتعريف بأنظمتها وخدماتها عبر بروشورات وكتيبات تم توزيعها، بالإضافة لاستقبال الاستفسارات والرد عليها.
وفي ختام المعرض، شكرت عميدة الكلية التقنية للبنات بالخرج، بثينة الدمخ، إدارة شؤون المرأة بمكتب عمل الخرج، وقدمت شهادة شكر وتقدير لخطوتهم الإيجابية الهادفة لتثقيف الخريجات وطالبات العمل.

شؤون المرأه بمكتب عمل الخرج تشارك بمعرض التوظيف الرابع للكلية التقنية ..


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