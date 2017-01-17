شاب ينتحل شخصية سائق “كريم” ويعتدي على سيدة بالدمام

المواطن – فهد الحشام



تواصل الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية عمليات البحث والتحري للقبض على شاب اعتدى على سيدة بالدمام داخل سيارته بعد أن أوهمها بأنه يعمل سائقاً لدى “كريم للتوصيل”.

وعلمت “المواطن” من مصادرها أن الحادثة بدأت عندما كانت السيدة تراجع إحدى الدوائر الحكومية وأثناء المراجعة اتصلت على خدمة العملاء التابعة لـ ” كريم للتوصيل ” طلباً لإيصالها ، وبعد انتهاء مراجعتها انطفأ جهازها المحمول لنفاد طاقة البطارية، واثناء وقوفها أمام الدائرة الحكومية بانتظار سائق أجرة توقفت أمامها سيارة كانت تستقل راكباً نزل إلى الدائرة الحكومية ، وفي هذه الأثناء سألها سائق السيارة إن كانت ترغب أن يقوم بإيصالها ولكنها رفضت بحجة أنه سائق شخصي ، إلا أنه قال لها بأنه سائق لدى خدمة كريم للتوصيل الأمر الذي جعلها تركب معه .

ولاحظت السيدة أن سائق السيارة غيّر المسار الذي طلبت منه أن يتوجه نحوه ، ثم توقف بأحد ممرات السيارات الضيقة (نافذ) وقال لها إنه فقد ( برغي ) في المقعد الخلفي الذي تجلس عليه السيدة وطلب منها البحث عنه ، وبالفعل بحثت عنه ولم تجده ، فما كان منه إلا أن طلب منها السماح بالذهاب للمقعد الخلفي للبحث عن البرغي حسب زعمه ، وما أن رفضت السيدة طلبه إلا وباغتها بالتهجم عليها وضربها مسبباً لها إصابات وقام برمي هاتفها المحمول ، وتمكنت السيدة من كسر النافذة بأداة حادة أملاً منها بإنقاذ نفسها ، وفي هذه الأثناء شاهد الحادثة أحد المارة وقام بإنقاذ السيدة في الوقت الذي فر صاحب السيارة من المكان على وجه السرعة.

وقدمت السيدة بلاغاً لشرطة الشرقية حول الحادثة وقامت بالإفادة عن معلومات المدعى عليه ، بعد رجوعها مرة أخرى إلى الدائرة الحكومية للبحث عن الراكب الذي قام المدعى عليه بإيصاله ، وبعد العثور عليه أخذت منه أسم سائق السيارة ورقم هاتفه المحمول.