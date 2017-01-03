شاشة مبتكرة لـ “لاب توب” ديل الجديد

المواطن – نت

كشف الموقع الرسمي لشركة “ديل” عن صورة توضح النسخة الحديثة من جهاز لاب توب XPS الخاصة بها، والذي يأتي مع شاشة مبتكرة من الحافة للحافة، ويمكن أن تعمل من الاتجاهين، وحجمها 13 بوصة.

ووفقًا لموقع the verge الأمريكي فالصورة التي تم نشرها لم توضح أي تفاصيل عن جهاز اللاب توب القادم من ديل، ولكن من المتوقع أن يأتي مزودًا بمعالج أقوى وبطارية أكبر وذاكرة الوصول العشوائي “رام” أسرع من النسخة السابقة التي تم إطلاقها فى الماضي.

ومن المتوقع أن يعرف العالم أكثر عن لاب توب XPS الجديد من ديل خلال مشاركتها في معرض CES المقرر أن يعقد هذا الأسبوع في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من جهاز لاب توب XPS 13 تم الكشف عنها خلال عام 2015 وأحدثت تغيرات كبيرة فى سوق أجهزة اللاب توب بسبب المواصفات والتصميم المتطور.