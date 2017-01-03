2017-01-03 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. أراد ممازحة صديقه فسلط عليه كلباً عملاقاً شاهد.. أراد ممازحة صديقه فسلط عليه كلباً عملاقاً 2017/01/03 الساعة 9:25 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1980 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. تفحيط بدباب ينتهي بالاصطدام بحافلة عملاقة تيوب المواطن شاهد.. تفحيط بدباب ينتهي بالاصطدام بحافلة عملاقة شاهد.. أراد ممازحة صديقه فسلط عليه كلباً عملاقاً شاهد.. احتراق كامري خلال استعراض للسيارات شاهد.. أغرب مباراة حضرها مشجع واحد فقط! شاهد.. عاصفة تُسقط عشرات السيارات من فوق باخرة غرائب صور خطيرة لياباني يتحدى الجاذبية عاشت بعيدة عن أسرتها أكثر من 40 عامًا بعد لدغة كوبرا ستينية تُنجب طفلًا سليمًا في حالة صحية ممتازة “الغيرة” تدفع رجلًا لعدم الحديث مع زوجته 20 عامًا رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع فيسبوك تكنولوجيا شاشة مبتكرة لـ “لاب توب” ديل الجديد أبل تزيد إنتاج سماعات AirPods .. هنا السعر جلاكسي A إصدار 2017 مقاوم للماء هنا .. أبرز الفروق بين هاتفي جلاكسي A7 2017” وJ7 PRIME جلاكسي S8 بسماعة لاسلكية على غرار آيفون 7 -