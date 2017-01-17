شاهد.. أمريكية تقتحم متجر هواتف بسيارتها

شاهد.. أمريكية تقتحم متجر هواتف بسيارتها

2017/01/17
الساعة 9:17 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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متجر هواتف

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