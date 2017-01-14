2017-01-14 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. إخراج 150 دودة من معدة فتاة شاهد.. إخراج 150 دودة من معدة فتاة 2017/01/14 الساعة 10:47 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 3840 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. لحظة إلقاء رجل نفسه أمام قطار مسرع تيوب المواطن شاهد.. لحظة إلقاء رجل نفسه أمام قطار مسرع شاهد.. إخراج 150 دودة من معدة فتاة شاهد.. رجل معصوب العينين يحوّل عرضه القتالي إلى كارثة شاهد.. لحظة تسلّم والدة دارين طفلتها المعنّفة على يد والدها شاهد.. رجل يخيف دباً في حديقة عامة غرائب أم تحبس ابنها في مرحاضٍ لسنتين وتراقبه بـ”كاميرا”! بالصور.. تعرف على أبرد قرية في العالم 70 درجة تحت الصفر صورة بشعة.. العثور على قدم بشرية مقطوعة داخل مطعم صيني بالفيديو.. الدب السوري يظهر في لبنان للمرة الأولى بعد 60 عاماً امرأة تقيم في المطار منذ 8 سنوات فيسبوك تكنولوجيا 100 ألف طلب مسبق على نوكيا 6 بالصين خلال يومين إيرادات آبل من نظام “iOS” تقترب من التريليون دولار تعرف على أهم مزايا نظام “أندرويد 8.0” الجديد بالفيديو.. 8 مزايا تجعل HTC ألترا منافسًا قويًا لآيفون 7 ثغرة أمنية في واتساب تحرج شركة فيس بوك -