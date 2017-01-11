شاهد.. إمكانيات خرافية لحاسب سامسونج الجديد

المواطن - وكالات

قرّرت شركة سامسونج الدخول إلى السوق بحاسوب جديد باسم All-in-One.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز، ويأتي مع تصميمٍ خارجي غريب بعض الشيء، حيث تأتي الشاشة مُدمجة، مع مُكبّر صوت يحتوي على المكوّنات الداخلية المخصّصة للحوسبة على الجهاز مثل المعالج، والذاكرة العشوائية، وغيرها.

ويأتي الحاسب بشاشة مقاس 24 بوصة، وبدقة وضوح 1080 بكسل، وتعمل باللمس، كما يمكن تعديل ارتفاعها حسب راحة المستخدم، وبالنسبة للمكوّنات الداخلية، فهي تشمل معالج Intel Core i5-7400T بسرعة 2.4 جيجا هرتز، واختيارك ما بين 8 / 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وذاكرة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت من نوع HDD، فيما صرّحت سامسونج أن المكوّنات الداخلية قابلة للتغيير.

