شاهد.. اجعلْ هاتفك “طبيب عيون” بهذه الأداة

المواطن – وكالات

كشفت شركة أمريكية، عن أداة لياقة بدنية جديدة ليست مخصصة لقياس العلامات الحيوية ومستوى اللياقة البدنية للمستخدم أثناء وقبل وبعد قيامه بالأنشطة الرياضية، بل مصممة فقط لقياس حدة البصر وقوته ومدى الحاجة إلى ارتداء نظارة طبية من عدمه.

والأداة عبارة عن ميكروسكوب صغير أسطواني الشكل يتم تثبيته على شاشة الهاتف الذكي وبواسطة مجموعة من الأجهزة الاستشعارية المدمجة فيه يقوم بفحص قوة النظر وقياس الأخطاء الانكسارية بالعين والكشف عن قصر أو طول النظر أو الاستجماتيزم أو “اللابؤرية”، حيث يستغرق اختبار فحص النظر باستخدام الأداة “آي كيو” نحو نصف ساعة حيث يُكرر من أربع إلى ست مرات، ثم يتم الحصول على النتائج بالأرقام عبر الشاشة، حيث يخبر التطبيق المستخدم ما إذا كان بحاجة إلى ارتداء نظارة أم لا.

ويتمتع الجهاز بدقة عالية تمامًا مثل المعدات المستخدمة في عيادات العيون، “إن لم تكن أفضل”، ولكن يحتاج الجهاز إلى شاشة هاتف بدقة 300 بكسل لكل بوصة، ويتوافق مع أجهزة أندرويد وآي أو إس ويبلغ سعره 30 دولارًا فقط.