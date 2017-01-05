شاهد.. اختبار قوة فرامل شاحنة فولفو لمنع الحوادث

شاهد.. اختبار قوة فرامل شاحنة فولفو لمنع الحوادث

2017/01/05
الساعة 9:27 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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فولفو شاحنة


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