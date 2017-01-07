شاهد.. اصطدام بقرتين بطريقة مضحكة

شاهد.. اصطدام بقرتين بطريقة مضحكة

2017/01/07
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تصادم بقرتين


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