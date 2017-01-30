2017-01-30 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. الانقلابيون يستهدفون الطلاب أثناء توجههم إلى المدارس شاهد.. الانقلابيون يستهدفون الطلاب أثناء توجههم إلى المدارس 2017/01/30 الساعة 2:54 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1405 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. لحظة ابتلاع نهر فندقا في بيرو تيوب المواطن شاهد.. لحظة ابتلاع نهر فندقا في بيرو شاهد.. الانقلابيون يستهدفون الطلاب أثناء توجههم إلى المدارس بالفيديو.. انهيار جليدي يبتلع شاحنة وقائدها يعود ليلتقط جواله بالفيديو.. أغنام ترعى داخل حديقة عامة بالفيديو.. ترامب يمنع 220 مليون نسمة من دخول أمريكا غرائب فتاة تغير جلدها كل 6 أسابيع مثل الثعبان بالفيديو.. رجل يبيع طفله لشراء سيارة لزوجته شاهد.. عجوز تزعم شفاءها للمرضى بلعْق مُقَل عيونهم! عمارة بالرياض و25 مليون جنيه سوداني مقابل الزواج من لوشي أول بوغاتي كايرون تباع في روسيا فيسبوك تكنولوجيا سامسونج تخفض الدقة الافتراضية لشاشة هواتفها الذكية جوجل تحدّث متصفح “كروم” بميزة تحذر من المواقع الخبيثة مايكروسوفت تكشف حجم مبيعات نظارتها للواقع المعزز دراسة: جينات جارك الوراثية تؤثر على صحتك تحديث نظام أندرويد “نوجا” يصل أوروبا -