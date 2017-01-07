شاهد.. الثلوج تسبب كارثة ببلغاريا واصطدام عشرات السيارات

شاهد.. الثلوج تسبب كارثة ببلغاريا واصطدام عشرات السيارات

2017/01/07
الساعة 12:13 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1765
0
طباعة
ثلوج بلغاريا


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. شرطي أمريكي يعتدي على طالبة بعنف مفرط