شاهد.. القبض على المتّهم الأخير في “جريمة القرن” بعد مطاردة 21 عامًا

المواطن – وكالات

21 عامًا من المطاردة انتهت بنجاح الشرطة الصينية في اعتقال المشتبه به الأخير في جريمة القرن التي وقعت عام 1995.

الجريمة أسفرت عن سرقة سيارة مصفّحة من أمام أحد البنوك في مدينة “قوانجتشو”، حيث كانت تحمل 15 مليون يوان صيني، بالإضافة إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في الحادث.

وأوضحت الشرطة الصينية أنها اعتقلت المشتبه به “تشين أوكسنمين” في مدينة رويلي بمقاطعة يوننان، جنوب غرب الصين، بالتعاون مع الشرطة المحلية بعد أن غيّر اسمه، وأجري جراحة تجميل لإخفاء ملامحه.

شارك في البحث أكثر من 3500 شرطيًا، كما تم إنشاء فرقة خاصة تضم 400 ضابطًا، حيث جابت محافظات قوانشي، وشنسي، وفوجيان، وجيانشي.

وبعد أسابيع من الحادث، نجحت الشرطة في اعتقال 5 متهمين، وتم ضبط 7 مسدسات و282 رصاصة بحوزتهم، بالإضافة إلى أكثر من 20 قنبلة يدوية، و11 مليون يوان، وأكثر من 2 مليون دولار.

واستمرت الشرطة في البحث عن المتهمين الآخرين، الذي استسلم أحدهم في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، كما نجحت في اعتقال المشتبه به الأخير أمس، السبت، ليسدل الستار على قضية القرن.