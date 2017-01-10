2017-01-10 ziad الرئيسيةالسعودية اليوم شاهد بالصور .. قمة سعودية – لبنانية في قصر اليمامة بالرياض شاهد بالصور .. قمة سعودية – لبنانية في قصر اليمامة بالرياض 2017/01/10 الساعة 9:53 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1565 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً #عاجل بالصور .. الصيعري خبير يعتمد عليه #داعش في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين المواطن- الرياض صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن تيوب المواطن شاهد.. 7 طرق مذهلة لاستخدام معجون الأسنان شاهد.. رجل يسطو على متجرٍ باستخدام يده كبندقية شاهد.. مخلوق غامض يجمع بين الحصان والغزال شاهد.. أطول طابور “أتوبيس” في العالم بالفيديو.. قائد مركبة “مازدا” يوقفها فوق سقف “فولكس واجن غولف” غرائب السجن 22 سنة لرجلٍ سرق “ريموت كنترول” بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ علماء فلك يرصدون وحوشاً في مجرات قريبة من الأرض لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ فيسبوك تكنولوجيا جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا مستخدمو جهاز أبل ماك بوك يعثرون على عملات معدنية داخله أبل تكشف عن 3 أجهزة آيباد خلال 2017 سامسونج تتفوق على أبل بعدد براءات الاختراع خلال 2016 سامسونج تخطط لشحن 60 مليون نسخة من جلاكسي s8 -