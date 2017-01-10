شاهد بالصور .. قمة سعودية – لبنانية في قصر اليمامة بالرياض

شاهد بالصور .. قمة سعودية – لبنانية في قصر اليمامة بالرياض

2017/01/10
الساعة 9:53 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الملك يستقبل الرئيس اللبناني.jpg 4

الملك يستقبل الرئيس اللبناني الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669065)‬ ‫‬ الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669061)‬ ‫‬ الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669064)‬ ‫‬

الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669063)‬ ‫‬ الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669060)‬ ‫‬ الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669062)‬ ‫‬ الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(1)‬ ‫‬ الملك يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس اللبناني ‫(1)‬ ‫‬

الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669067)‬ ‫‬ الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669057)‬ ‫‬ الملك يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس اللبناني ‫(1)‬ الملك يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس اللبناني ‫(34669057)‬ ‫‬ الملك يستقبل الرئيس اللبناني ‫(34669066)‬ ‫‬


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