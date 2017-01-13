شاهد بالفيديو.. البلطان يكافح التصحّر ويغرس طلحة في بر القصيم

شاهد بالفيديو.. البلطان يكافح التصحّر ويغرس طلحة في بر القصيم

2017/01/13
الساعة 11:09 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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خالد البلطان

المواطن – الرياض

أظهر مقطع فيديو رجل الأعمال  خالد البلطان، وهو يقوم بغرس شجرة طلح في أحد المنتزهات البرية في القصيم.

ويظهر المقطع البلطان وهو يشدّد على ترك بيئة جميلة للأولاد والأحفاد بعد أن قام بغرس الشتلة في منطقة جبال قطن في القصيم.

وقال البلطان إن هذه أرضنا، وهذه بلادنا، ويجب أن نحافظ عليها، داعيًا المواطنين إلى الاهتمام بالبيئة، والحفاظ عليها، وغرس بعض الشتلات لتبقى للأحفاد.

وأشاد مشاهدي المقطع بهذه البادرة الحسنة واللفتة الطيبة من البلطان، داعين إلى الاقتداء به والاهتمام بالبيئة.

ويذكر أنه من المعروف عن “خالد البلطان” اهتمامه بالبيئة، وخصوصًا التشجير في الأماكن الصحراوية.

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