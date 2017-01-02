شاهد بالفيديو .. #المغامسي : الملك قاد البلاد في مركب كان الله أعلم بها حتى استقرّت على الجودي

المواطن – الرياض

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تولّى الحكم قبل عامين، وقاد البلاد خلالهما في مركبٍ كان الله أعلم بها، ومع ذلك، وفّقه الله بحزمٍ وحكمة إلى جانب قراءاته التاريخية التي جعتله يقود البلاد حتى استقرّت على الجودي، وأصبحت آمنةً مطمئنة.

وسأل المغامسي الله، في تصريحاتٍ على شاشة “الرياضية”، ألّا يسلبنا ما أعطانا، موضحًا أن الشباب كانوا يحتاجون إلى الأخذ بأيديهم، وإعانتهم في أمر دينهم ودنياهم في أشياء عدة، وهو ما تحقّق خلال العامين من حكم الملك عبر الجمع بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإنشاء هيئة الرياضة، وهو ما حدث ليكون للشباب حظًا كبيرًا في النهضة التي تعيشها بلادنا.