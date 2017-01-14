شاهد.. بطة وأولادها تعبر طريق سريع بمهارة فائقة

شاهد.. بطة وأولادها تعبر طريق سريع بمهارة فائقة

2017/01/14
الساعة 12:31 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
2910
0
طباعة
بطة تعبر طريق

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. سائق محظوظ ينجو من حادث مميت