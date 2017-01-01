2017-01-01 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. تحرّش بفتاة فنال عقابًا لم يتوقعه شاهد.. تحرّش بفتاة فنال عقابًا لم يتوقعه 2017/01/01 الساعة 9:26 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 3745 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. تدافع 44 طالبًا في حادث سلم كهربائيّ مروع تيوب المواطن شاهد.. تدافع 44 طالبًا في حادث سلم كهربائيّ مروع شاهد.. تحرّش بفتاة فنال عقابًا لم يتوقعه شاهد.. لص يسرق حقيبة فتاة في وضح النهار شاهد.. مشاجرة عنيفة بين سائقي سيارات الأجرة في دبي بالفيديو.. منظر غريب لأهرامات الجيزة مع بداية العام الجديد غرائب رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية فيسبوك تكنولوجيا ملايين الهواتف تودّع واتساب مع انطلاقة العام الجديد أسوس تطلق هاتفاً جديداً بنظام أندرويد نوجا وبطارية عملاقة شركة صينية تخطط لاستبدال البشر في مصانعها بالآلات 3 طفرات طبية وتكنولوجية مُنتظرة في 2017 ثغرة أمنية تثير هلع مستخدمي “آيفون” -