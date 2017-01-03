شاهد ترتيب دوري جميل بعد نهاية الجولة 15

المواطن ـمحمد سلام

بعد نهاية مباريات الجولة 15 من دوري جميل، يتصدر نادي الهلال جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، ويليه النادي الأهلي برصيد 34 نقطة، ثم نادي النصر برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن نادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.

وفي المركز الخامس نادي الشباب برصيد 25 نقطة، ثم الاتفاق سادسًا بـ21 نقطة، ثم التعاون في المركز السابع بـ18 نقطة، والرائد ثامنًا برصيد 16 نقطة.

وفي المركز التاسع فريق الفيصلي برصيد 14 نقطة، ثم القادسية والخليج والوحدة والباطن برصيد 13 نقطة، وأخيرًا فريق الفتح في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.