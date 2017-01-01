شاهد ترتيب دوري جميل بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن ـ محمد سلام

أُقيمت اليوم الأحد مباراة واحدة في الجولة 15 من دوري جميل، حيث تغلّب النصر على الاتفاق بهدفين دون مقابل سجلهما المهاجم حسن الراهب عند الدقيقتين (65)،(88)، ليرتقي النصر للمركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، يليه الأهلي بـ34 نقطة، ثم النصر بـ 32 نقطة، وفي المركز الرابع الاتحاد برصيد 31 نقطة وتتبقى له مباراة أمام الخليج يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المركز الخامس الشباب (25 نقطة)، ثم الاتفاق (21 نقطة)، ثم التعاون (18 نقطة)، الرائد (16 نقطة)، وتاسعًا الفيصلي (14 نقطة)، وعاشرًا القادسية (13 نقطة)، ثم الوحدة (13 نقطة)، وفي المركز الثاني عشر الباطن (13 نقطة)، ثم الخليج (12 نقطة)، وأخيرا الفتح (8 نقاط).