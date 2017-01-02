شاهد.. تسديدة طائشة تخطئ المرمى وتصيب رأس فتاة بالمدرّجات

شاهد.. تسديدة طائشة تخطئ المرمى وتصيب رأس فتاة بالمدرّجات

2017/01/02
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تسديدة تخطئ المرمرى


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