شاهد.. تصادم مروّع كاد يسحق امرأة بجانب الطريق

شاهد.. تصادم مروّع كاد يسحق امرأة بجانب الطريق

2017/01/07
الساعة 12:08 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تصادم سحق


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