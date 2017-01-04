شاهد.. تصادم يُحوّل مجموعة سيارات لهياكل حديدية

شاهد.. تصادم يُحوّل مجموعة سيارات لهياكل حديدية

2017/01/04
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1625
0
طباعة
حادث هياكل


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. ماذا حدث لهذه السيارة بسبب غش الوقود؟!