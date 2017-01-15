شاهد .. تعرض أحد متسابقي #زد_رصيدك91 لحالة إغماء بعد خروج شقيقه من البرنامج

المواطن – الرياض

تعرض المتسابق في برنامج زد رصيدك على قناة بداية عبدالرحمن آل زايد الى حالة إغماء بعد إعلان خروج أخيه عبدالعزيز من البرنامج .

وكان المتسابق عبدالعزيز آل زايد دخل في تصفيات البرايم لهذا الأسبوع والذي يعد آخر برايم في البرنامج لهذا الموسم مما جعل أخيه التوأم ” عبدالرحمن ” يدخل في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة وسقط بعدها على الأرض وتم نقله للعلاج من قبل بقية المتسابقين .

وظهر المتسابق عبدالرحمن آل زايد في صحة جيدة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها .

الجدير بالذكر أن برنامج زِد رصيدك والذي يعض على قناة بداية يعتبر أكد أكبر البرامج الواقعية ويحظى بمتابعة كبيرة من شتى أطياف المجتمع .

