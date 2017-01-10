2017-01-10 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. جمل يعض قدم طفلة داخل متنزه شاهد.. جمل يعض قدم طفلة داخل متنزه 2017/01/10 الساعة 12:19 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2575 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. زفة عريس تنتهي بحادث مروع وانقلاب المعازيم تيوب المواطن شاهد.. زفة عريس تنتهي بحادث مروع وانقلاب المعازيم شاهد.. جمل يعض قدم طفلة داخل متنزه شاهد.. فيل غاضب يحطم سيارة بداخلها ركاب شاهد.. سائق دراجة يتحدى كلب الكانجال العملاق شاهد.. ستيني يتغلب على كلب وحشي بالكونغ فو غرائب بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ علماء فلك يرصدون وحوشاً في مجرات قريبة من الأرض لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع! فيسبوك تكنولوجيا جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا مستخدمو جهاز أبل ماك بوك يعثرون على عملات معدنية داخله أبل تكشف عن 3 أجهزة آيباد خلال 2017 سامسونج تتفوق على أبل بعدد براءات الاختراع خلال 2016 سامسونج تخطط لشحن 60 مليون نسخة من جلاكسي s8 -