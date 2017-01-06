2017-01-06 ziad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. حادث انقلاب شاحنة في منعطف حاد في أوريجون الأمريكية شاهد.. حادث انقلاب شاحنة في منعطف حاد في أوريجون الأمريكية 2017/01/06 الساعة 1:03 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 260 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. المرابطون يؤكدون أن الإصابات لن تمنعهم من الدفاع عن الوطن تيوب المواطن شاهد.. حادث انقلاب شاحنة في منعطف حاد في أوريجون الأمريكية شاهد.. لحظة دهس شاحنة لفتاتين شاهد.. المرابطون يؤكدون أن الإصابات لن تمنعهم من الدفاع عن الوطن شاهد.. انفجار شاحنة تحمل ألعابا نارية شاهد.. لقطات مروعة لمقتل شخص بعد انفجار مرحاض غرائب صور مؤلمة.. صياد ينجو بمعجزة من سهم اخترق رأسه باحث فلكي يزعم : الأرض ستتدمر تمامًا في أكتوبر المقبل قلد “البطريق” حتى لا تنزلق على الجليد استخراج “مقص” من بطن فيتناميّ بعد 18 عامًا صور خطيرة لياباني يتحدى الجاذبية فيسبوك تكنولوجيا هذه أسرع سيارة كهربائية في العالم.. ذاتية القيادة نوكيا تقدم أكثر من 6 هواتف ذكية خلال 2017 الهند ترفض إعطاء آبل أى تسهيلات لتصنيع الآيفون جهاز “أرسطو” الذكي .. يراقب أطفالك ويهدئهم وقت اللزوم بـ 399 دولار هنا .. تفاصيل أكبر فلاش ميمورى فى العالم أطلقته “كينجستون” -