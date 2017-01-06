شاهد.. حادث انقلاب شاحنة في منعطف حاد في أوريجون الأمريكية

شاهد.. حادث انقلاب شاحنة في منعطف حاد في أوريجون الأمريكية

2017/01/06
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انقلاب


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