شاهد.. حصان يتحدى صاحبه ويرفض التحرك حتى يكمل رقصته

شاهد.. حصان يتحدى صاحبه ويرفض التحرك حتى يكمل رقصته

2017/01/14
الساعة 12:49 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حصان يتحدى

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