شاهد.. حفرة تبتلع سيارة وسائقها يقفز منها بأعجوبة

شاهد.. حفرة تبتلع سيارة وسائقها يقفز منها بأعجوبة

2017/01/10
الساعة 8:28 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حفرة تبتلع سيارة


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