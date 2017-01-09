شاهد.. حفل زفاف يتحول لمجزرة مروعة بالرصاص

شاهد.. حفل زفاف يتحول لمجزرة مروعة بالرصاص

2017/01/09
الساعة 8:18 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
2540
0
طباعة
حفل زفاف


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. مقطع مرعب لحادث دهس متعمد