شاهد.. حيوان بري يهاجم سائقاً فيقتله بالرصاص

شاهد.. حيوان بري يهاجم سائقاً فيقتله بالرصاص

2017/01/09
الساعة 8:40 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حيوان طريق


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