2017-01-07 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. دهس قطيع من الإبل بطريق سريع شاهد.. دهس قطيع من الإبل بطريق سريع 2017/01/07 الساعة 12:23 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 4760 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. شرطي أمريكي يعتدي على طالبة بعنف مفرط تيوب المواطن شاهد.. شرطي أمريكي يعتدي على طالبة بعنف مفرط شاهد.. دهس قطيع من الإبل بطريق سريع شاهد.. تصادم مروّع لدراجات بخارية وتطاير ركابها شاهد.. سحق شاحنة بين قطارين شاهد.. الثلوج تسبب كارثة ببلغاريا واصطدام عشرات السيارات غرائب لص يسرق مجوهرات بـ 5,5 ملايين يورو صور مؤلمة.. صياد ينجو بمعجزة من سهم اخترق رأسه باحث فلكي يزعم : الأرض ستتدمر تمامًا في أكتوبر المقبل قلد “البطريق” حتى لا تنزلق على الجليد استخراج “مقص” من بطن فيتناميّ بعد 18 عامًا فيسبوك تكنولوجيا Acer تكشف عن لابتوب بشاشة منحنية.. تعرف على سعره “سامسونج” تكشف رسمياً عن هاتف جلاكسي S8 في 18 أبريل “فيسبوك” يُجبر المستخدمين على إخطار الشركة عند تغيير أرقام هواتفهم آبل توجه ضربة لسامسونج وتفتتح متجراً في كوريا الجنوبية هذه أسرع سيارة كهربائية في العالم.. ذاتية القيادة -