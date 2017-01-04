شاهد.. رجل مسن يواجه كلباً مسعوراً بشجاعة فائقة

شاهد.. رجل مسن يواجه كلباً مسعوراً بشجاعة فائقة

2017/01/04
الساعة 10:53 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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مسن شجاع يواجه كلب


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