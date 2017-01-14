شاهد.. رجل معصوب العينين يحوّل عرضه القتالي إلى كارثة

شاهد.. رجل معصوب العينين يحوّل عرضه القتالي إلى كارثة

2017/01/14
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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رجل يحول قتاله الى كارثة

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