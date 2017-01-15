شاهد.. سائق متهور يسحق 5 سيارات في ثوانٍ

شاهد.. سائق متهور يسحق 5 سيارات في ثوانٍ

2017/01/15
الساعة 8:25 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تصادم مروع

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