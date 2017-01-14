شاهد.. سائق محظوظ ينجو من حادث مميت

شاهد.. سائق محظوظ ينجو من حادث مميت

2017/01/14
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سائق حدث

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