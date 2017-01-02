2017-01-02 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. سائق يدهس امرأة وأبناءها وهم يعبرون الطريق شاهد.. سائق يدهس امرأة وأبناءها وهم يعبرون الطريق 2017/01/02 الساعة 8:22 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1595 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. رياح عاتية تطيح بالسيارات من مكانها تيوب المواطن شاهد.. رياح عاتية تطيح بالسيارات من مكانها شاهد.. سائق يدهس اثنين عمداً في وضح النهار شاهد.. مزحة تنتهي بجريمة قتل مروعة شاهد.. لص يسرق امرأة فيتدخل زوجها ويُوسِعه ضرباً مشهد مروع.. وقفوا لمشاهدة السيل فجرفهم على حين غِرة غرائب “الغيرة” تدفع رجلًا لعدم الحديث مع زوجته 20 عامًا رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! فيسبوك تكنولوجيا تويتر يطور خاصية بث الفيديو المباشر ملايين الهواتف تودّع واتساب مع انطلاقة العام الجديد أسوس تطلق هاتفاً جديداً بنظام أندرويد نوجا وبطارية عملاقة شركة صينية تخطط لاستبدال البشر في مصانعها بالآلات 3 طفرات طبية وتكنولوجية مُنتظرة في 2017 -