شاهد.. سائق يدهس امرأة وأبناءها وهم يعبرون الطريق

شاهد.. سائق يدهس امرأة وأبناءها وهم يعبرون الطريق

2017/01/02
الساعة 8:22 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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