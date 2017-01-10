شاهد.. ستيني يتغلب على كلب وحشي بالكونغ فو

شاهد.. ستيني يتغلب على كلب وحشي بالكونغ فو

2017/01/10
الساعة 8:43 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
2550
0
طباعة
مسن كلب متوحش


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. سائق دراجة يتحدى كلب الكانجال العملاق