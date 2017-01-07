شاهد.. سحق شاحنة بين قطارين

شاهد.. سحق شاحنة بين قطارين

2017/01/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
2630
0
طباعة
سحق شاحنة


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. شرطي أمريكي يعتدي على طالبة بعنف مفرط