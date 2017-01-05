شاهد.. سطو مسلح ينتهي بمقتل جميع اللصوص

شاهد.. سطو مسلح ينتهي بمقتل جميع اللصوص

2017/01/05
الساعة 10:33 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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شرطة سطو


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